تجديد حبس 3 متهمين تعدوا على سائق دليفري وسرقوه

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة قراراً بحبس 3 أشخاص 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامهم بالتعدى على عامل ديلفرى.

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وكانت النيابة العامة بالجيزة قد قررت سابقاً حبس المتهمين على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالتعدى على عامل ديلفرى وسرقة دراجته النارية.

وطلبت جهات التحقيقات من الجهات المعنية سرعة إعداد التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث وبيان وجود وقائع سرقة أخرى من عدمه.

وكشف المُتهمون تفاصيل الواقعة، وذكروا أنهم حينما شعروا بالجوع تفتق لذهنهم فكرة طلب الأكل عبر خاصية الدليفري، وحينما وصل القائم بالتوصيل استولوا على الوجبات ورفضوا دفع الثمن.

وندلع شجار بين الجُناة والمجني عليه فاعتدوا عليه بالضرب واستولوا على دراجته النارية.



الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.