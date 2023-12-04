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الإثنين 04 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

جمال عبدالرحيم: مشروع العلاج بالصحفيين هو الأهم على الإطلاق

بوابة الوفد الإلكترونية

قال جمال عبدالرحيم، السكرتير العام لنقابة الصحفيين، إن مشروع العلاج هو المشروع الأهم على الإطلاق، لما له من أهمية خاصة لارتباطه بصحة الزميلات والزملاء خاصة في ظل الارتفاع الرهيب في تكلفة الخدمة الطبية. 

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الجارحي: تعاقد الصحفيين مع إيدام جاء لتطوير المنظومة الصحفية بشكل مختلف

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التفاصيل الكاملة لقرارات تطوير مشروع العلاج بنقابة الصحفيين

وتقدم عبدالرحيم بالشكر لمحمد الجارحي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، ورئيس لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية، على جهوده الكبيرة في مشروع العلاج ولكل قيادات شركة إيدام، قائلًا:"الخطة التي تقدم بها محمد الجارحي خطة محترمة فكان لابد أن نوافق عليها فورًا، وأتمنى أن تُقدم الشركة الخدمات المتفق عليها بالشكل الذي يخدم الصحفيين".

توقيع برتوكول تعاون مع شركة إيدام للخدمات الطبية

جاء ذلك خلال توقيع برتوكول مع شركة إيدام للخدمات الطبية لتطوير المنظومة الصحية للصحفيين، بحضور نقيب الصحفيين والسكرتير العام للنقابة وعدد من السادة أعضاء المجلس، والدكتور إيهاب كامل الرئيس التنفيذي لشركة إيدام.

توقيع برتوكول تعاون مع شركة إيدام للخدمات الطبية

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