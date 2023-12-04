الجارحي: تعاقد الصحفيين مع إيدام جاء لتطوير المنظومة الصحفية بشكل مختلف

قال محمد الجارحي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، ورئيس لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية، إن التعاقد مع شركة إيدام جاء لتطوير المنظومة الصحية للصحفيين وأسرهم، جزء من خطة ستتبعها أمورٍ كثيرة.

وتقدم الجارحي بالشكر للكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، والكاتب الصحفي جمال عبدالرحيم سكرتير عام النقابة، لجهودهم في دعم وتطوير مشروع العلاج الخاص بالصحفيين وأسرهم.

جاء ذلك خلال توقيع برتوكول مع شركة إيدام للخدمات الطبية لتطوير المنظومة الصحية للصحفيين، بحضور نقيب الصحفيين والسكرتير العام للنقابة وعدد من السادة أعضاء المجلس، والدكتور إيهاب كامل الرئيس التنفيذي لشركة إيدام.



