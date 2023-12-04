الإثنين 04 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الجارحي: تعاقد الصحفيين مع إيدام جاء لتطوير المنظومة الصحفية بشكل مختلف

بوابة الوفد الإلكترونية

 قال محمد الجارحي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، ورئيس لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية، إن التعاقد مع شركة إيدام جاء لتطوير المنظومة الصحية للصحفيين وأسرهم، جزء من خطة ستتبعها أمورٍ كثيرة. 

txt

التفاصيل الكاملة لقرارات تطوير مشروع العلاج بنقابة الصحفيين

txt

نقيب الصحفيين الفلسطينيين: طالبت النائب العام للمحكمة الجنائية بالتحقيق بجرائم الاحتلال

وتقدم الجارحي بالشكر للكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، والكاتب الصحفي جمال عبدالرحيم سكرتير عام النقابة، لجهودهم في دعم وتطوير مشروع العلاج الخاص بالصحفيين وأسرهم. 

جاء ذلك خلال توقيع برتوكول مع شركة إيدام للخدمات الطبية لتطوير المنظومة الصحية للصحفيين، بحضور نقيب الصحفيين والسكرتير العام للنقابة وعدد من السادة أعضاء المجلس، والدكتور إيهاب كامل الرئيس التنفيذي لشركة إيدام.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

مواد متعلقة

توقيع بروتوكولي تعاون بين جامعة القاهرة ونقابة الصحفيين

نقابة الصحفيين الفلسطينيين: 350 جريمة بحق الصحفيين منذ بدء العدوان الإسرائيلي

محامى بالمحكمة الدولية: دور الصحفيين بالغ الأهمية لتوثيق الأدلة للمساعدة في الملاحقات الجنائية
الجريدة الورقية