الجنايات تحيل قضية قتل شاب علي يد نجار بشبرا الخيمة للمحكمة المختصة

إحالت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الأولى، بعدم اختصاص وإحالة نجار لاتهامه بقتل شاب يدعى "محمود سعيد عبد السلام خفاجي" مع سبق الإصرار للمحكمة المختصة.

جنايات شبرا الخيمة تحيل قضية قتل شاب علي يد نجار بشبرا الخيمة للمحكمة المختصة.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 1354 لسنة 2022 جنايات أول شبرا الخيمة والمقيدة برقم 2114 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، بأن المدعو "هاني ر ن"، 18 سنة نجار ومقيم بالمنشية الجديدة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، أنه في يوم 10 / 1 / 2023، بدائرة القسم قام بضرب عمداً المجني عليه "محمود سعيد عبد السلام خفاجي" مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على التعدي عليه إثر مشادة كلامية أشهر سلاح أبيض - مطواة - وسدد له طعنة نافذة استقرت بصدره، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق - والتي أودت بحياته.

وتابع أمر الإحالة، أنه لم يكن يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته على النحو المبين بالتحقيقات، وأحرز سلاح أبيض (مطواة) بدون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.

تأجيل محاكمة عاطل أنهي حياة طفلة وشرع في قتل شقيقها بالخصوص

كما أجلت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة التاسعة، نظر قضية اتهام عاطل بقتل طفلة والشروع في قتل شقيقها بعد التعدي عليهما بالضرب باستخدام عصا خشبية وسلك كهربائي بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، بجلسة اليوم الثاني من دور شهر يناير المقبل للمرافعة.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 16616 لسنة 2022 جنح قسم الخصوص، والمقيدة برقم 4457 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، أن المتهم "أحمد ك م"، 31 سنة، عاطل، لأنه في يوم 5 / 12 / 2022 بدائرة قسم شرطة الخصوص محافظة القليوبية، حال كون المحني عليهما طفلين لم يجاوزا 18 عاما ميلاديا كاملا، قتل عمداً الطفلة المجني عليها "يمن.م"، بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على ذلك، وأعد لهذا الفرض أداة بطشه - عصاً - وما أن ظفر بها حتى تعدى عليها ضرباً بالأداة المار بيانها وسدد له عدة ضربات بعموم جسدها، قاصداً من ذلك إزهاق روحها حتى أحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق - والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أنه اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى إذ أنه في ذات الزمان والمكان شرع في قتل الطفل المجني عليه "صفوت.م"، عمداً مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتله وأعد لهذا الغرض أدوات بطشه - عصا سلك كهربائي، وما أن ظفر به حتى تعدى عليه ضرباً بالأدوات المار بيانها وسدد له عدة ضربات بعموم جسده قاصداً من ذلك إزهاق روحه حتى أحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق - والتي كادت أن تودي بحياته إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه الا وهو مداركة المجني عليه بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.