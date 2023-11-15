أمرت جهات التحقيق ببنها ،بالتحريات اللأزمة حول واقعة مصرع طفلة وإصابة والديها، إثر حادث تصادم بطريق شبرا بنها الحر بمحافظة القليوبية ، كما أمرت بالكشف عن ملابساتها الواقعة ، ،والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين، والسيارة المتسببة في الحادث وقائدها، وجرى نقل الجثة لمستشفى والمصابين حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق التي أصدرت قرارها السابق.

الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين في واقعة مصرع طفلة وإصابة والديها بطريق شبرا بنها الحر

كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية ،إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق شبرا بنها الحر، بمحافظة القليوبية.

على الفور. انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين وفاة الطفلة مريم حسين، طالبة بالصف الخامس الابتدائي، وأصيب والداها ووالدتها جراء الحادث بإصابات متفرقة بالجسم، وجميعهم مقيمون بمحافظة الدقهلية،تم نقل التحفظ على الجثة تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها ،والاستعلام عن حالة المصابين،والسيارة المتسببة في الحادث وقائدها.

إحالة المتهم الأول بقتل خفير في بنها للمفتي

وفي واقعة أخري ، إحالت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، المتهم الأول بقضية مقتل خفير خصوصي على يد 5 متهمين، أثناء قيامه بحراسة حديقة بدائرة مركز شرطة بنها، لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، واستمرار حبس باقي المتهمين للجلسة المقبلة، وحددت جلسة اليوم الخامس من دور شهر يناير 2024 للنطق بالحكم.

وجاء في أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 5261 لسنة 2023 جنح، والمقيدة برقم 497 لسنة 2023 كلى شمال بنها، أن المتهمين "محمد ح م"، عامل، "محمد ص ه"، "أحمد ع ج"، و"نادر م ا"، و"محمد ص ص"، مقيمين دائرة مركز بنها، لأنهم في يوم 2023/1/24، قتلوا عمدًا المجني عليه "ناصر مصلحي محمد مصلحي"، مع سبق الإصرار.

وأردف أمر الإحالة، بأن المتهمين بيّتوا النية وعقدوا العزم على قتله وإزهاق روحه، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية تالية الوصف، اثنين فرد خرطوش وذخائر وأدوات "طوب"، بأنه وعلي إثر خلافات سابقة فيما بينهم والمجني عليه اتفقوا جميعا فيما بينهم على قتله وإزهاق روحه وتوجهوا إلى حيث محل عمله الحديقة التي يخفرها، والموقنين سلفا وجوده بها.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين ما أن ظفروا بالمجني عليه حتى أشهروا الأسلحة النارية حيازتهم، أحرزها الأول والثاني منهم وأطلقا عليه عيارين صوبه، فأحدث المتهم الأول إصابته الموصوفة بتقرير الصفحة التشريحية المرفق بالأوراق، والتي أودت بحياته قاصدين من ذلك قتله وإزهاق روحه علي النحو المبين بالأوراق.

واستطرد أمر الإحالة، أن المتهم الأول أحرز وحاز المتهمين بواسطته بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن فرد خرطوش، وذخائر مما تستخدم على الأسلحة النارية الخرطوش بدون ترخيص، كما أحرز المتهم الثاني وحاز المتهمين بواسطته بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن "فرد خرطوش، وحاز المتهمين بواسطته ذخائر مما تستخدم علي الأسلحة النارية الخرطوش بدون ترخيص، وحازوا وأحرزوا أدوات "طوب" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.