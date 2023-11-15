تباشر جهات التحقيق ببنها ، التحقيقات حول واقعة مصرع طفلة ،وأصابة والديها، إثر حادث تصادم بطريق شبرا بنها الحر بمحافظة القليوبية، جرى نقل الجثة لمستشفى والمصابين حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

التحقيق في واقعة مصرع طفلة وإصابة والديها بطريق شبرا بنها الحر

كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالقليوبية ،إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق شبرا بنها الحر، بمحافظة القليوبية.

على الفور. انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين وفاة الطفلة مريم حسين، طالبة بالصف الخامس الابتدائي، وأصيب والداها ووالدتها جراء الحادث بإصابات متفرقة بالجسم، وجميعهم مقيمون بمحافظة الدقهلية،تم نقل التحفظ على الجثة تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها ،والاستعلام عن حالة المصابين،والسيارة المتسببة في الحادث وقائدها.

بسبب قرنين فول محاكمة المتهم بإنهاء حياة جارة ببنها

في واقعة أخري ، تنظر اليوم محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، اليوم اربعاء ، محاكمة المتهم بقتل جاره بالأرض الزراعية بسبب قيام نجله بقطف "قرنين فول" من حقله بدائرة مركز شرطة بنها.



وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 3847 لسنة 2023 جنح مركز شرطة بنها، والمقيدة برقم 223 لسنة 2023 كلى شمال بنها، أن المتهم "سعيد ع ع"، 40 سنة، مبيض محارة، مقيم الرملة مركز بنها بمحافظة القليوبية، قتل المجنى عليه وليد محسب محمد محسب الخضراوي، عمدًا مع سبق الإصرار.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم بيت النية وعقد العزم على إزهاق روح المجنى عليه وأعد لتنفيذ مآربه السلاح الأبيض تالي الوصف، وما أن ظفر به بأرضه الزراعية حتى أشهر سلاحه الأبيض فى وجهه موجهًا له طعنة استقرت بصدره فحاول المجنى عليه دفعه من كتفيه والفرار من بطشه فلم يمهله ذلك موجها له عدة طعنات بأجزاء متعددة بجسده محدثًا به الإصابات الجسيمة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق، والتي أودت بحياته قاصدًا من ذلك إزهاق روحه على النحو المبين بالتحقيقات، كما أن المهتم أحرز بغير ترخيص سلاحًا أبيضًا "سكين".

