تكريم مسؤولي إدارة بلبيس الأزهرية تقديرا لاخلاصهم في العمل

كرًم الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، صباح اليوم الأحد، محمود نصر الله، مدير إدارة بلبيس الأزهرية، وصلاح محمود محمود، شيخ معهد الجندية الابتدائي وكذلك الحاج فودة عبد السميع أبو زيد، عامل الخدمات بالمعهد، وذلك تقديرًا لتفانيهم وإخلاصهم في العمل.

وكان أحد الخارحين عن القانون قد تسلل ليلا إلي المعهد بغرض السرقة، فقام عامل النوبتجية بالتصدي له وتمكن منه، وقام شيخ المعهد بتبليغ مدير الإدارة ليتم تسليمه إلى الجهات المختصة.