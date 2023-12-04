الإثنين 04 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

بولندا تستقبل أكثر من 18 ألف لاجئ من أوكرانيا خلال 24 ساعة

لاجئ أوكرانيا
لاجئ أوكرانيا

أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، وصول نحو 18 ألفا و500 لاجئ قادمين من أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي عدد الأوكرانيين الفارين إلى بولندا منذ فبراير عام 2022 إلى 17.5 مليون شخص.

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بولندا تستقبل 18 ألفا و400 لاجئ من أوكرانيا خلال 24 ساعة

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بولندا: وصول 27 ألفا و500 لاجئ من أوكرانيا خلال 24 ساعة

وأضافت الوكالة - حسبما ذكر راديو (بولندا)، اليوم الاثنين أن نحو 22 ألفا و700 أوكراني غادروا بولندا أمس متجهين إلى بلادهم؛ ليبلغ إجمالي العائدين حتى الآن 15.7 مليون شخص.

وكانت بولندا قد مررت في مارس 2022 مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، ويمنحهم إقامة قانونية ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.

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