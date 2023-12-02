سيدة تطعن حبيبها في عينه بسبب نظره لغيرها..تفاصيل مُثيرة

ارتفعت درجة الغيرة لدى البطلة في قصتنا فأرادت تأديب حبيبها على طريقتها الخاصة، لمحته ينظر لغيرها فوضعت بصمتها التي لن تُنسى على عينيه.

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بالتأكيد كانت هُناك طرق أخرى لحل الخلاف، ولكن حينما يُسيطر الشيطان يحضر الجنون ويستسلم العقل لتتنحى كل الحلول المنطقية.

تأتينا القصة من ولاية فلوريدا الأمريكية وتحديداً مدينة ميامي التي قامت فيها سيدة في مُنتصف عقدها الخامس بطعن حبيبها في عينه بعد أن شكت في إخلاصه لها.

تفاصيل الجريمة..طعنة بـ"لقاح داء الكلب" !

وبحسب تقرير نشرته مجلة بيبول الأمريكية فإن المُتهمة وتُدعى ساندرا خيمينيز – 44 سنة قفزت على حبيبها في بيتهما يوم السبت الماضي، وطعنته في عينه بلقاح داء الكلب.

الجانية

وأشار التقرير إلى أن لقاح داء الكلب كان مُتواجداً في المنزل نظراً لأن الجاني والمجني عليها كانا يُربيان كلاباً في منزلهما، وتسبب الهجوم العدواني في ثقب جفن عينه اليمنى.

وتصاعد الخلاف بين الثنائي بسبب اعتقاد الجانية أن المجني عليه كان ينظر لسيدة اخرى، وبعد إتمام الجريمة فرت المُتهمة من مسرح الاحداث، فيما اتصل المجني عليه بالشرطة لإخبارهم بما حدث.

وجرى نقل المجني عليه للمستشفى لتلقي العلاج لإصابته، وألقت الشرطة القبض على الجانية أثناء نومها في سيارتها خارج البيت.

ووجهت جهات الإدعاء تهمة العنف المنزلي والتعدي الشديد، وستُجيب الأيام المُقبلة عن السؤال بشأن مُحاكمة المُتهمة وكيف ستقتص منها المحكمة.