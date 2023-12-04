الانتخابات الرئاسية 2024| هل يمكن الاقتراع ببطاقة رقم قومي منتهية

تعيش الدولة المصرية الآن عرسها الديمقراطي الأهم والمتمثل في الانتخابات الرئاسية 2024، والتي تجري داخل جمهورية مصر العربية أيام الاحد والاثنين والثلاثاء الموافقة 12،11،10 من ديسمبر 2023.

وفى حالة الإعادة تجرى عملية الانتخاب أيام الجمعة والسبت والأحد الموافقة 7،6،5 من يناير 2024 خارج جمهورية مصر العربية، وبداخل جمهورية مصر العربية أيام الاثنين والثلاثاء والاربعاء الموافقة 10،9،8 من يناير 2024.

الاقتراع ببطاقة منتهية

في هذا السياق طرح العديد من المصريين عدد من الاسئلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كان ابرزها عن إمكانية التصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024، من عدمه حال انتهاء مدة سريان بطاقة الرقم القومى الخاصة بهم.

في هذا السياق أوضح المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات فى تصريحات له، أنه بالنسبة لبطاقات الرقم القومى غير السارية، فنحن نطبق القانون، والقانون لم يتحدث بشأن مسألة سريان البطاقة من عدمه، بينما تحدث عن مسألة سريان جواز السفر، وبالتالى أى بطاقة رقم قومى يحق لمن يحملها أن يتقدم لمباشرة الحقوق السياسية، حتى لو كانت منتهية.

ويشار إلى أن الجمهورية المصرية انتهت من الانتخابات الرئاسية 2024 للمصريون بالخارج في البعثات الدبلوماسية والقنصلية بـ 137 مقرًا في 121 دولة، خلال الثلاث أيام الماضية تم تجهيزها وتزويدها بأجهزة تابلت حديثة يتم الاعتماد عليها لقراءة الرقم القومي أو جواز السفر المميكن للناخب.