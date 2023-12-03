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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ناشئات الأهلي 2006 يتوجن ببطولة منطقة القاهرة لكرة اليد

بوابة الوفد الإلكترونية

توج فريق ناشئات النادي الأهلي لكرة اليد مواليد 2006  بلقب بطولة منطقة القاهرة، بعد أن تغلب على نظيره فريق الطيران بنتيجة 45-31، في المباراة التي أقيمت بينهما على صالة نادي المعادي.

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وقدم فريق ناشئات الأهلي مباراة قوية، وفرض سيطرته على مجريات اللعب، بفضل الدفاع المحكم والهجوم المرتد، ليتمكن من تحقيق الفوز وحصد اللقب.

وعقب نهاية اللقاء تسلم الجهاز الفني واللاعبون كأس البطولة وميداليات المركز الأول، واحتفل الجميع باللقب الذي حققه الفريق بعد مسيرة متميزة.

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