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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مدرب سيدات طائرة الأهلي يمنح اللاعبات راحة 24 ساعة

سيدات طائرة الأهلي
سيدات طائرة الأهلي

منح إبراهيم فخر الدين، المدير الفني للفريق الأول لكرة طائرة سيدات بالأهلي، لاعبات الفريق راحة سلبية لمدة 24 ساعة، اليوم الجمعة. 

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وقرر إبراهيم فخر الدين إراحة اللاعبات من التدريبات اليوم لمنحهن فرصة الاستشفاء في ظل تلاحم المباريات ببطولة الدوري خلال الفترة الماضية.

ويعود فريق الطائرة للتدريبات غدا السبت استعدادا لمواجهة فريق الصيد يوم الاثنين المقبل، على صالة الصيد، ضمن منافسات بطولة الدوري. 

وكان فريق سيدات طائرة الأهلي قد فاز على فريق الصيد بنتيجة 3-0، في المباراة الماضية والمؤجلة من الأسبوع الأول لبطولة الدوري.

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