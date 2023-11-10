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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

سيدات يد الزمالك يهزمن البنك الأهلي في الدوري الممتاز

سيدات يد الزمالك
سيدات يد الزمالك

فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك "سيدات" على نظيره البنك الأهلي بنتيجة 40-19، في إطار الجولة السادسة من الدور الأول لمسابقة الدوري الممتاز. 

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يذكر أن فريق الزمالك سبق و فاز على نظيره سبورتنج بنتيجة 26-25، في المباراة السابقة التي جمعت بينهما السبت الماضي على الصالة المغطاة بالقلعة البيضاء.

ومن المنتظر أن يلتقي سيدات يد الزمالك مع فريق الأهلي في الجولة السابعة من الدور ذاته غداً السبت في تمام الثامنة مساءً على الصالة المغطاة بالقلعة البيضاء.

ويضم  الجهاز الفني لفريق سيدات يد الزمالك كلا من: أمجد عويس مديراً فنياً، ورضا حسين مدرباً عاما ومحمد السباعي مخططا للأحمال، ومحمد فراج مدرباً لحراس المرمى، والدكتورة حبيبة هشام أخصائية العلاج الطبيعي .

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