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زيزو يتقدم للزمالك أمام سوار الغيني
الأحد 03 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تشكيل أكاديمية سوار الغيني لمباراة الزمالك بالكونفدرالية

سوار الغيني
سوار الغيني

أعلن عدة بن عمار المدير الفني لفريق أكاديمية سوار  الغيني، تشكيل فريقه لمباراة الزمالك والتي تجمع بينهما مساء اليوم الأحد على ستاد السلام ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات من كأس الكونفدرالية الأفريقية.
 

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شيكابالا يقود تشكيل الزمالك أمام سوار الغيني

 

تشكيل سوار الغيني لمباراة الزمالك:


في حراسة المرمى: شيخو ديانج
خط الدفاع : عثمان كونتي – عبد الرحمن كمارا – محمد توري – موسى كمارا أودي.
خط الوسط : أبو بكر كونتي – عبد الله كمارا – كيمو كوندي – أبو بكر ياتارا.
خط الهجوم : محمد كمارا – نابي بانجورا.
مقاعد بدلاء:
مومو كومباسا " حارس مرمى" وأبو دومبويا  "حارس مرمى" ومحمد بانجورا وأوستي بانجورا ونابي سيلا وجابريل سيلا وإبراهيما سيلا والسيني كونتي.

تشكيل الزمالك
حراسة المرمى : محمد عواد 
خط الدفاع : محمد عبد الشافي، محمود علاء، حمزة المثلوثي.
في خط الوسط : نبيل دونجا، محمد أشرف روقا، عمر جابر، أوباما.
في الهجوم: شيكابالا، سيف الدين الجزيري، أحمد سيد زيزو.

وكان الزمالك قد حقق فوزًا في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية بهدف نظيف على نظيره أبو سليم الليبي.

يحتل الزمالك المركز الثاني في مجموعته برصيد 3 نقاط، بينما يحل الزمالك في المركز الثاني بـ 3 نقاط، وأبو سليم ثالث الترتيب بنفس رصيد الثنائي، بينما يتزيل أكاديمية سوار بدون رصيد من النقاط.

 

 

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