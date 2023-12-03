شيكابالا يقود تشكيل الزمالك أمام سوار الغيني

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، القائم بأعمال المدير الفني للأبيض، عن التشكيل الرسمي لمواجهة سوار الغيني ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية لهذا الموسم 2023/2024.

ويقود قائد الفريق محمود عبدالرازق شيكابالا تشكيل الزمالك أمام بطل غينيا، في المباراة المقرر انطلاقها في التاسعة من مساء الليلة.

تشكيل الزمالك أمام سوار الغيني

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : محمد عبد الشافي، محمود علاء، حمزة المثلوثي.

خط الوسط : نبيل دونجا، محمد أشرف روقا، عمر جابر، أوباما.

الهجوم: شيكابالا، سيف الدين الجزيري، أحمد سيد زيزو.

وكان الزمالك قد حقق فوزًا في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية بهدف نظيف على نظيره أبو سليم الليبي.

ترتيب مجموعة الزمالك

يحتل الزمالك المركز الثاني في مجموعته برصيد 3 نقاط، بينما يحل الزمالك في المركز الثاني بـ 3 نقاط، وأبو سليم ثالث الترتيب بنفس رصيد الثنائي، بينما يتزيل أكاديمية سوار بدون رصيد من النقاط.