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الأحد 03 ديسمبر 2023
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

منافس الزمالك..أبوسليم الليبي يهزم ساجرادا بالكونفدرالية

أبوسليم الليبي
أبوسليم الليبي

فاز أبوسليم الليبي على ساجرادا الأنجولي بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على ملعب عنابة بالجزائر.

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وليد عبداللطيف: فوجئت بالأداء الدفاعي القوي لـ أبوسليم أمام الزمالك

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أوباما: تخطينا صعوبة البدايات بالفوز على ابوسليم

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موعد مباراة الزمالك المقبلة بالكونفدرالية بعد الفوز على أبوسليم



أحرز لاعب أبوسليم، عكاشة، هدف الفوز لصالح فريقه في الدقيقة 88 قبل نهاية اللقاء، بعد تسديدة قوية لا تسد ولا ترد خارج منطقة جزاء ساجرادا .

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وكان فريق ساجرادا فاز في مباراته الأولى على سوار الغيني بهدفين نظيفين، فيما سقط أبوسليم الليبي أمام الزمالك بهدف نظيف سجله يوسف أوباما.

ويلتقي الزمالك بعد قليل مع أكاديمية سوار الغيني في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.
 

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