إغلاق مقرات الانتخابات الرئاسية 2024 بالإمارات في يومها الثالث والأخير

أغلقت أبواب لجان التصويت للمصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ بدولة الإمارات العربية المتحدة في كل من لجنتي السفارة المصرية بأبوظبي والقنصلية العامة في دبي، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم وفق القواعد والقوانين المنظمة التي وضعتها اللجنة الوطنية للانتخابات.

وقد شهد اليوم الثالث والأخير من الأيام المقررة للتصويت إقبالا من الناخبين أكثر كثافة من اليوميين السابقين، حيث توافدت إلي مقرات الانتخاب في أبوظبي ودبي أعداد كبيرة من المواطنين المقيمين في مختلف الإمارات بالدولة.

وعقب إغلاق مقار الانتخاب قام ورؤساء اللجان بإغلاق صناديق الاقتراع وبدء فرز الأصوات في حضور مندوبي المرشحين فقط ، ليتم حصر أصوات الناخبين وإخطار الهيئة الوطنيه للانتخابات بعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح .