إسماعيل علي: الانتخابات الرئاسية بالخارج رسالة للمصريين بالداخل

أكد المهندس إسماعيل احمد علي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للمصريين بالخارج، على التواجد والمتابعة مع جميع القنصليات في العالم اعتبارا من مساء الخميس الماضي مع بداية التصويت في دولتي نيوزيلاندا واستراليا وحتى امريكا مساء الجمعه كان الحضور كما توقعنا من خلال التحضير المبكر للانتخابات ، وكان اكثر من المتوقع.



كما اكد المهندس اسماعيل رئيس مجلس ادارة الاتحاد عن سعادته من المشاركة لدعم الانتخابات الرئاسية وقد كانت رسالة للمصريين بالداخل للمشاركة في الانتخابات التي تبدا خلال ايام.



وتابع: “لقد أوضحت الانتخابات وطنية الشعب المصري وحرصه على سلامة وامن البلاد وتوجه رسالة للعالم اجمع تظهر حبنا ودعمنا للوطن حفظ الله مصرنا من كل شر”.

يذكر أن العملية الانتخابية تجري خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.

كما حرص طاقم السفارة المصرية في كل دولة، على تذليل كافة العقبات أمام الناخبين، مع توضيح الآلية الصحيحة للتصويت والاشتراطات اللازمة التى وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات، منذ توافد الناخبين على مقار اللجان.

وكانت دولة نيوزيلندا أول دولة فتحت فيها السفارة المصرية أبوابها أمام الناخبين، حيث يوجد فرق توقيت بين مصر ونيوزيلندا بمقدار 11 ساعة كاملة، بعدها دولة استراليا .