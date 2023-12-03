غاز الفيوم تنظم مؤتمراً للمشاركة الايجابية في الانتخابات الرئاسية

نظمت شركة الفيوم للغاز الطبيعي، مؤتمرًا حاشدًا تحت عنوان "انزل شارك صوتك أمانة" بالتعاون مع إتحاد نقابات عمال الفيوم لتوعية العاملين بالشركة وتشجيعهم على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وشارك في المؤتمر المهندس محمود حمدي، رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، والمهندس حسام إبراهيم، مدير عام المشروعات والعمليات ،وأسامة عرفة، رئيس القطاع المالي والإداري ،وعماد يحيى، مدير عام الشؤون الإدارية والعلاقات العامة،وخالد معروف، رئيس إتحاد نقابات عمال الفيوم وعدد من العاملين بالشركة وأعضاء الإتحاد.

وأكد المهندس محمود حمدي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن المؤتمر يهدف إلى حث العاملين بالشركة على المشاركة، وممارسة الموظفين لحقهم الدستوري وواجبهم تجاه وطنهم بالمشاركة في الانتخابات، من أجل الحفاظ على كافة مكتسباتهم في ملف التمكين واستكمال إنجازات الدولة.

وأكد المهندس حسام إبراهيم، مدير عام العمليات والمشروعات، على ضرورة وعي العاملين بالشركة تجاه القضايا المجتمعية الراهنة، رغم ما يتعرضون له من حروب فكرية و ثقافية وأيديولوجية مختلفة، لذلك يجب أن يكون لهم دورًا إيجابيًا في المشاركة الإيجابية.

وأشار خالد معروف، رئيس إتحاد نقابات عمال الفيوم، إلى ضرورة المشاركة الإيجابية والإطلاع على كافة برامج المرشحين للإنتخابات الرئاسية ويختاروا من يرونه أفضل بحرية تامة،

توعية الموظفين

وأضاف عماد يحيى، مدير عام الشؤون الإدارية والعلاقات العامة،أن الهدف من تنظيم الندوة هو العمل على توعية الموظفين بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وإرسال صورة مشرفة عن مصر للعالم الخارجي عن وعي الشعب المصري، وأشار أن الشركة تحرص على تنمية عقول موظفيها، وإثراء وعيهم، وتوسيع مداركهم، وإكسابهم القدرة على اتخاذ القرار والعمل الجماعي، ليكونوا قادة فاعلين في المجتمع مستقبلًا.

ودعا المهندس شعبان قاسم، مدير إدارة المحطات والضغط العالي بالشركة كافة موظفي الشركة بمختلف الأقسام على المشاركة، وممارسة حقهم الدستوري وواجبهم تجاه وطنهم بالمشاركة في الإنتخابات الرئاسية .