أتليتكو مدريد بالقوة الضاربة أمام برشلونة .. التشكيل المتوقع

يحل فريق برشلونة ضيفًا على نظيره أتليتكو مدريد في تمام العاشرة من مساء اليوم الأحد ، لحساب منافسات الجولة 15 من الدوري الإسباني.



ومن المتوقع أن يبدأ الأتليتك لقاء الليلة بالقوة الضاربة والتي تأتي على النحو التالي :

حراسة المرمى: أوبلاك.

خط الدفاع: ناهويل مولينا، خيمينيز، فيتسل، هيرموسو، ريكيلمي.

خط الوسط: يورينتي، كوكي، دي باول.

خط الهجوم: ألفارو موراتا، أنطوان جريزمان.

وتأتي مواجهات اليوم بالدوريات الأوروبية كافة على النحو التالي :

الدوري الإنجليزي اليوم:

بورنموث أمام أستون فيلا، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD Xtra 2".

تشيلسي ضد برايتون، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 2".

وست هام ضد كريستال بالاس، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD Xtra 1".

ليفربول أمام فولهام، مع دقات الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

مانشستر سيتي ضد توتنهام، في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر السابعة والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

مباريات الدوري الإسباني اليوم:

ريال مايوركا أمام ديبورتيفو، في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت مصر، الرابعة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

ألميريا ضد ريال بيتيس، في تمام الخامسة والربع مساءً بتوقيت مصر، السادسة والربع بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

إشبيلية ضد فياريال، في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

برشلونة ضد أتلتيكو مدريد، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم:

ليتشي ضد بولونيا، في تمام الواحدة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثانية والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

فيورنتينا امام ساليرنيتانا، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

أودينيزي ضد هيلاس فيرونا، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

ساسولو ضد روما، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

نابولي ضد انتر ميلان، في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم:

ماينز ضد فرايبورج، في تمام الرابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الخامسة والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 5".

باير ليفركوزن ضد بورسيا دورتموند، في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر، السابعة والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 2".

أوجسبورج ضد آينتراخت فرانكفورت، في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مصر، التاسعة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 5".

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم:

لوهافر ضد باريس سان جيرمان، في تمام الثانية مساءً بتوقيت مصر، الثالثة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "Arena Sport 1 HD Croatia".

تولوز ضد لوريان، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "Arena Sport 6 HD Serbia".

موناكو ضد مونبيلييه، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "Arena Sport 5 HD Serbia" على ستاد بريست ضد كليرمون فوت، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية.

ليل ضد ميتز، في تمام السادسة وخمس دقائق بتوقيت مصر، السابعة وخمس دقائق بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 4".

مارسيليا أمام رين، في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 4".