اليوم.. قمة الأهلي والزمالك بدوري الجمهورية للشباب

يواجه فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٣ مساء اليوم الأحد نظيره الزمالك، لحساب منافسات دوري الجمهورية للشباب، على ملعب الأبيض بميت عقبة، في الجولة ١٤ من البطولة.





ويخوض فريق شباب الأهلي مواجته أمام الزمالك ممتلكًا حالة معنوية مرتفعة عقب الفوز العريض الذي تحقق الجولة السابقة على حساب نظيره بيراميدز بخماسية من دون رد، ويأمل في تحقيق فوز جديد اليوم لكي يعزز صدارته للترتيب.

ويمتلك أهلي ٢٠٠٣ المباراة في رصيده ٢٨ نقطة، بعد تحقيق الفوز في ٩ مباريات وتعادل في مباراة واحدة وخسر ركلات الترجيح، وخسر ٣ مباريات، حيث فاز على بلدية المحلة ١ - صفر، وعلى الجونة ٤ - صفر، وعلى السد بأسوان ٢ - صفر، وخسر أمام الاتحاد صفر - ١، وفاز على إنبي ٢ - ١، وعلى المصري ٢ - ١، وعلى المقاولون ٣ - ١، وخسر أمام غزل المحلة صفر - ١، وأمام سيراميكا صفر - ٢، وفاز على زد ٣ - ١، وعلى فيوتشر ٥ - ١، وتعادل مع القناة ١ - ١ وخسر بركلات الترجيح ٤ - ٥، وفاز على بيراميدز ٥ - صفر، مسجلًا ٢٨ هدفًا، مقابل ١٠ أهداف في مرماه.

تشكيل الجهاز الفني لشباب الأهلي ..

ويتكون الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٣ بالأهلي كلا من أحمد عبد الظاهر مديرًا فنيًا، وياسين كامل مدربًا عامًا، وخالد عثمان مدربًا للحراس، ومحمد راشد المدير الإداري، وعلاء مأمون طبيب الفريق، وعبد الحميد حسين إخصائي التدليك