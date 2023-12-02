السبت 02 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الاتفاق يخسر أمام الأخدود في الدوري السعودي

الاتفاق والأخدود
الاتفاق والأخدود

خسر الاتفاق  أمام الأخدود بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، في الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.
 

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جيرارد يُحدد صفقات الاتفاق السعودي في الميركاتو الشتوي

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فابينيو يكشف أمر إيجابي في تعادل اتحاد جدة مع الاتفاق

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اتحاد جدة يتعادل ايجابيًا أمام الاتفاق في الدوري السعودي


أحرز الروماني أندريه بوركا لاعب الأخدود هدف المباراة الوحيد والفوز في الدقيقة 73، بعد تسديدة داخل منقطة الجزاء سكنت شباك مرمى الاتفاق.
 

الاتفاق والأخدود

موقف الاتفاق والأخدود في مسابقة الدوري السعودي:


رفع الأخدود رصيده إلى 13 نقطة في المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، فيما توقف رصيدالاتفاق بقيادة ستفين جيرارد عند 23 نقطة في المركز السابع.

ويلتقي فريق الاتفاق مع الشباب في مباراة صعبة ستجمع بين الفريقين في الجولة السادسة عشر من الدوري السعودي، بينما يستعد الأخدود لمواجهة الوحدة في الجولة المقبلة.

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الاتفاق يخسر أمام الأخدود في الدوري السعودي

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