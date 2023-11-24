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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

اتحاد جدة يتعادل ايجابيًا أمام الاتفاق في الدوري السعودي

اتحاد جدة والاتفاق
اتحاد جدة والاتفاق

حسم التعادل الايجابي نتيجة مباراة اتحاد جدة و الاتفاق بهدف لكل فريق ،  في المباراة التي أقيمت بينهما بالجولة الرابعة عشر من دوري روشن السعودي.

سجل الهولندي فينالدوم الهدف الأول لفريق الاتفاق في الدقيقة 41 ، فيما أدرك الاتحاد هدف التعادل عن طريق اللاعب عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 54.

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ولعب اتحاد جدة بتشكيل كالتالى:

في حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

فى خط الدفاع: حسن كادش، لويز فيليبي، سويلم المنهالي، مهند الشنقيطي

فى خط الوسط: أحمد بامسعود، فابينهو، فيصل الغامدي، إيغور كورنادو

فى الهجوم: عبدالرزاق حمدالله، كريم بنزيما.
وشهدت مقاعد البدلاء تواجد كلا من: عبد الله المعيوف، عمر هوساوي، مروان الصحفي، أسامة المرمش، عبدالرحمن العبود، طلال حاجي، هارون كمارا، صالح العمري.

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