فابينيو يكشف أمر إيجابي في تعادل اتحاد جدة مع الاتفاق

كشف البرازيلي فابينيو لاعب وسط اتحاد جدة عن أمر إيجابي على الرغم من تعادل فريقه الاتفاق في الدوري السعودي للمحترفين.

وقال فابينيو في تصريحات تليفزيونية بعد المباراة" هناك بعض الأشياء التي حدثت اليوم وهي عودة شخصية الفريق أمام الاتفاق".

وأوضح:" نجحنا في العودة في النتيجة بعد التأخر بهدف على ملعب المنافس، وهذا أمر جيد".

وأتم تصريحاته:" بالطبع ليس طموحنا التعادل وهدفنا دائمًا الفوز في المباريات القادمة من أجل تقليص الفارق مع المتصدر لدوري روشن".

وكان الاتفاق متقدما في الشوط الأول ولكن اتحاد جدة أعاد المباراة لنقطة البداية بتسجيله هدف التعادل في المباراة التي أقيمت بالجولة 14 ضمن منافسات دوري روشن السعودي.