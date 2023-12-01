ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد فوز الهلال.. ميتروفيتش يقترب من رونالدو

نجح الهلال السعودي في تحقيق الفوز على نظيره النصر بنتيجة 3/9، ضمن منافسات دوري روشن لهذا الموسم 2023_2024.



وشهد ديربي الرياض إثارة كبيرة، بعدما أضاع اللاعبين عددًا من الفرص الخطيرة المؤكدة للتهديف خلال الشوط الأول، والذي انتهى بالتعادل السلبي 0/0، بينما جاءت الإثارة أكثر في الشوك الثاني.

واستطاع سافيتش من تسجيل هدف الهلال الأول في الدقيقة 64 من عمر الشوط الثاني.

فيما نجح زميله المهاجم الصربي ألكساندر ميتروفيتش تسجيل هدفين متتاليين في الدقيقو 89، والدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.



ترتيب هداف الدوري السعودي بعد فوز الهلال على النصر

1_ كريستيانو رونالدو.. النصر.. 15 هدفًا.

2_ ألكسندر ميتروفيتش.. الهلال.. 13 هدفًا.

3_ مالكوم أوليفيرا، الهلال.. جورج نكودو.. ضمك، كريم بنزيما..الاتحاد، 9 أهداف.

4_ فراس البريكان، الأهلي، أنديرسون تاليسكا، النصر، بيرنارد مينساه، الطائي.. 8 أهداف.

5_ سالم الدوسري، الهلال، موسى ديمبيلي، الاتفاق، مراد باتنا، الفتح، عبد الرزاق حمدالله، الاتحاد.. 7 أهداف.