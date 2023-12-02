السبت 02 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الزمالك بزيه الأساسي أمام سوار الغيني بالكونفدرالية

الزمالك
الزمالك

يلتقي الزمالك  مع نظيره سوار الغيني، في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات من مسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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الزمالك بزيه الأساسي أمام سوار الغيني بالكونفدرالية

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ويتواجد الزمالك في المجموعة الثانية مع أبو سليم الليبي وسوار كوياه الغيني وساجرادا الأنجولي.

وكان الزمالك فاز على نظيره أبو سليم الليبي بهدف نظيف عبر رأسية يوسف أوباما لاعب الأبيض في الدقيقة 73 من عمر المباراة.



وخلال الاجتماع الفني تم الإتفاق على على ارتداء الزمالك زيه التقليدي باللون الأبيض الكامل بينما سيرتدي الحارس الزي الأخضر.

 

سوار الغيني



فيما سيرتدي سوار الغيني اللون الأزرق (القميص الأزرق والشورت الأزرق)، في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون البرتقالي، كما تم خلال الاجتماع الاتفاق على منح سوار الغيني 200 دعوة لحضور المباراة.
 

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الزمالك بزيه الأساسي أمام سوار الغيني بالكونفدرالية

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تفاصيل الاجتماع الفني لمواجهة الزمالك وسوار الغيني بالكونفدرالية

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