السبت 02 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

صن داونز يسقط أمام مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا

مازيمبي
مازيمبي

فاز مازيمبي الكونغولي على ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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بيراميدز يفوز علي مازيمبي الكونغولي بهدف نظيف بدوري أبطال أفريقيا

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عبد الله السعيد يقود تشكيلة بيراميدز المتوقعة لمواجهة مازيمبي



وأهدر صن داونز العديد من الفرص خلال اللقاء، وسط تألق حارس مازيمبي أيضًا في اللقاء لكن نجح مازيمبي تسجيل هدف الفوز والوحيد في المباراة في الدقيقة 61 بعد رأسية من اللاعب ليكونزا والتي سكنت شباك صن داونز.


مجموعة نارية : 


ويتواجد فريق بيراميدز في المجموعة التي تضم صن داونز ومازيمبي، ونواذيبو الموريتاني، وهي المجموعة الأولى.

ويلعب بيراميدز بعد قليل أمام نواذيبو خارج الديار في موريتانيا ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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بيراميدز يفوز علي مازيمبي الكونغولي بهدف نظيف بدوري أبطال أفريقيا

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صن داونز يسقط أمام مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا

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عبد الله السعيد يقود تشكيلة بيراميدز المتوقعة لمواجهة مازيمبي

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باتشيكو: مواجهة مازيمبي صعبة.. وهدفنا الوصول لأبعد نقطة

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