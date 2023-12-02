معتمد جمال يحدد مشاركة ثلاثي الزمالك" المتمرد" بعد انتهاء الإيقاف

تحدث أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن موعد انتهاء إيقاف الثلاثي محمد صبحي وأحمد فتوح ومصطفى الزناري، بعد العقوبة الموقعة ضدهم.

وكان الثلاثي قد تركوا معسكر الفريق قبل مباراة الزمالك وزد في الدوري.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه " فيس بوك :مصدر بالزمالك.. عقوبة صبحي والزناري وفتوح تنتهي يوم 7 ديسمبر المقبل وقرار مشاركتهم بيد معتمد جمال.

يدخل فريق الزمالك، بقيادة معتمد جمال اليوم، السبت، معسكرا مغلقا استعدادًا لمواجهة سوار الغينى فى الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

تقام مباراة الزمالك مع فريق سوار الغينى فى التاسعة مساء غد الأحد، باستاد السلام فى مباراة الجولة الثانية بالمجموعة الثانية لمنافسات الكونفدرالية الأفريقية.

يقع الزمالك فى بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، وأبو سليم الليبي.