مواعيد مباريات اليوم في دوري روشن السعودي ..والقنوات الناقلة

تستكمل اليوم السبت الموافق 2 ديسمبر الجاري منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة دوري روشن السعودي للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

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كانت مباريات الجولة الخامسة أمس شهدت حسم الزعيم لديربي الرياض بعد فوزه بثلاثة أهداف دون رد على حساب غريمه التقليدي النصر، في المواجهة التي أقيمت بينهما مساء أمس الجمعة على لعب الملك فهد الدولي ، وجاءت أهداف الهلال بتوقيع كل من سافيتش وميتروفيتش في الدقائق 64، 89، 92 من عمر المباراة.

مواعيد مباريات دوري روشن السعودي اليوم

تنطلق مباريات اليوم بمواجهة الأخدود والأتفاق المقرر لها على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة ، والسادسة بتوقيت مكة المكرمة ، في نفس التوقيت يواجه الفتح نظيره الطائي على ملعب النموذجي.

فيما ستجمع المواجهة الثالثة بين الرائد والوحدة وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة ، فيما تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة .

وتختتم مباريات اليوم بمواجهة الشباب والتعاون والتي ستقام على إستاد الأمير خالد بن سلطان في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة ، والتاسعة بتوقيت السعودية