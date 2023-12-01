الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

خيسوس يستقر على تشكيل الهلال لقمة النصر في دوري روشن

خورخي خيسوس
خورخي خيسوس

أستقر البرتغالي خورخي خيسوس على التشكيل الذي سيخوض به مباراة القمة اليوم أمام غريمه التقليدي نادي النصر والمقرر لها إستاد الملك فهد الدولي في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة دوري روشن السعودي للموسم الحالي 2023-2024.

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تشكيل الهلال المتوقع لقمة النصر

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: محمد البريك - علي ال بليهي - كوليبالي - سعود عبد الحميد.

خط الوسط: سافيتش - محمد كنو - روبين نيفيز.

خط الهجوم: سالم الدوسري - ميتروفيتش - مالكوم.

والجدير بالذكر أن الهلال حقق فوزًا تاريخيًا عى نظيره الحزم بنتيجة9-0 ، هي المرة الأولى التي تتحقق فيها هذه النتيجة في تاريخ دوري روشن السعودي.

 

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