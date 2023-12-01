تشكيل ضمك المتوقع لمباراة الفيحاء في دوري روشن ..عودة طارق حامد

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك مساء اليوم الجمعة بنظيره الفيحاء في إطار الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة دوري روشن السعودي للموسم الحالي 2023-2024.

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وقرر الروماني كوزمين كونترا المدير الفني لفريق ضمك إعادة طارق حامد لتشكيل الفريق ، وذلك بعد إنتهاء عقوبة الإيقاف التي غاب على اثرها لثلاثة مباريات.

تشكيل ضمك المتوقع في مباراة الفيحاء اليوم..

في حراسة المرمى: مصطفى زغبة

خط الدفاع: فاروق شافعي، عبد القادر بدران، سنوسي محمد الهوساوي، ضاري العنزي.

خط الوسط: أنتوليتش، طارق حامد، ستانشيو، أحمد الزين.

وفي الهجوم: كيفين نكودو، أسان سيساي.

والجدير بالذكر أن ضمك يحتل المركز العاشر بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 18 نقطة ، فيما يتواجد فريق الفيحاء في المركز الثامن برصيد 19 نقطة.