راشفورد يقود تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام نيوكاسل بالدوري

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد بنظيره فريق نيوكاسل يونايتد في مواجهة نارية مساء اليوم السبت على ملعب سانت جيمس بارك ضمن مباريات الأسبوع الرابع عشر من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي .

إقرأ أيضًا..

يحتل مانشستر يونايتد المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة ، بينما يأتي نيوكاسل يونايتد في المركز السابع برصيد 23 نقطة .

تشكيل مانشستريونايتد المتوقع الليلة..

في حراسة المرمى: أونانا.

خط الدفاع: وان بيساكا، هاري ماجواير، فيكتور ليندلوف، لوك شاو

خط الوسط: سكوت ماكتومناي، كوبي ماينو، برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: أليخاندرو جارناتشو، راسموس هويلوند، ماركوس راشفورد

موعد مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل

تنطلق صافرة مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ، فيما تقام المباراة في تمام الساعة الحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة ، على أن تبدء المباراة في تمام الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي.