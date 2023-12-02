السبت 02 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

راشفورد يقود تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام نيوكاسل بالدوري

ماركوس راشفورد
ماركوس راشفورد

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد بنظيره فريق نيوكاسل  يونايتد في مواجهة نارية مساء اليوم السبت على ملعب سانت جيمس بارك ضمن مباريات الأسبوع الرابع عشر من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي .

إقرأ أيضًا..

txt

موعد مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل بالدوري الإنجليزي

txt

الليلة .. مانشستر يونايتد يحل ضيفًا على نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

يحتل مانشستر يونايتد المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة ، بينما يأتي نيوكاسل يونايتد في المركز السابع برصيد 23 نقطة .

تشكيل مانشستريونايتد المتوقع الليلة..

في حراسة المرمى: أونانا.

خط الدفاع: وان بيساكا، هاري ماجواير، فيكتور ليندلوف، لوك شاو

خط الوسط: سكوت ماكتومناي، كوبي ماينو، برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: أليخاندرو جارناتشو، راسموس هويلوند، ماركوس راشفورد

موعد مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل 

تنطلق صافرة مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ، فيما تقام المباراة في تمام الساعة الحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة ، على أن تبدء المباراة في تمام الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي.

مواد متعلقة

مانشستر يونايتد يتعادل مع جالطة سراي في مباراة مثيرة بدوري الأبطال

تشكيل مانشستر يونايتد أمام جالطة سراي في دوري أبطال أوروبا

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وغلطة سراي يلا لايف بث مباشر اليوم 29-11-2023 في دوري أبطال اوروبا

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وجالاتا سراي بث مباشر يلا شوت في دوري أبطال أوروبا

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وجالاتا سراي بث مباشر يلا شوت في دوري أبطال أوروبا

يلا لايف.. مشاهدة بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وجالاتا سراي يلا شوت في دوري أبطال أوروبا.. YALLA SHOOT

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام جالطة سراي في دوري الأبطال

موعد مباراة مانشستر يونايتد وجالطة سراي في دوري الأبطال والقنوات الناقلة

الجريدة الورقية