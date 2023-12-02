موعد مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل بالدوري الإنجليزي

يخوض الفريق الأول لكرة بنادي مانشستر يونايتد مواجهة نارية أمام نظيره فريق نيوكاسل يونايتد مساء اليوم السبت على ملعب سانت جيمس بارك ضمن مباريات الأسبوع الرابع عشر من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي .

موعد مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل

تنطلق صافرة مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ، فيما تقام المباراة في تمام الساعة الحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة ، على أن تبدء المباراة في تمام الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد

تذاع مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد بشكل حصري عبر قناة beIN Sports HD 1، ويعلق على اللقاء المعلق التونسي عصام الشوالي.