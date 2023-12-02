السبت 02 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الليلة .. مانشستر يونايتد يحل ضيفًا على نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد ونيوكاسل
مانشستر يونايتد ونيوكاسل

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد ضيفًا ثقيلاً على نظيره فريق نيوكاسل  يونايتد مساء اليوم السبت على ملعب سانت جيمس بارك ضمن مباريات الأسبوع الرابع عشر من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي .

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ويدخل فريق مانشستر يونايتد مباراة اليوم وهو يتواجد في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة جمعها من الفوز في 8 مباريات والخسارة في 5 لقاءات.

على الجانب الأخر يأتي نيوكاسل يونايتد في المركز السابع برصيد 23 نقطة جمعها من الفوز في 7 مباريات والتعادل في 2 وخسارة 4 مواجهات .

موعد مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل 

تنطلق صافرة مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ، فيما تقام المباراة في تمام الساعة الحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة ، على أن تبدء المباراة في تمام الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي.

 

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