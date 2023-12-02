السبت 02 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

استشهاد شاب فلسطيني متأثرًا بجروح أصيب بها خلال عدوان الاحتلال على جنين

استشهاد شاب فلسطيني
استشهاد شاب فلسطيني

استشهد فتى فلسطيني، اليوم السبت، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال عدوان الاحتلال على مدينة "جنين" ومخيمها، في التاسع من شهر أكتوبر المنصرم.

أفاد مدير مستشفى الرازي في جنين فواز حماد باستشهاد الفتى شريف أحمد عبد الرحيم الشاعر (16 عاما) من الجلمة شمال شرق جنين، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في الفخذ والبطن.

يذكر أن حصيلة العدوان على "جنين" ومخيمها في ذلك اليوم كانت قد بلغت 11 شهيدا وأكثر من 20 إصابة، بينها حالات خطيرة.

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