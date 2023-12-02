السبت 02 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وسط أجواء من الفرحة.. إقبال كبير من الناخبين على لجان الاقتراع في السعودية

أجواء الفرحة بالانتخابات
أجواء الفرحة بالانتخابات الرئاسية

وسط أجواء من الفرحة والبهجة، توافد أعداد كبيرة من أبناء الجالية المصرية فى السعودية، للإدلاء بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية 2024، فى اليوم الثانى من التصويت بانتخابات الرئاسة بالخارج .

 

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وتوافد أبناء الجالية منذ الصباح وقبل فتح اللجان، حرصا منهم على استكمال ملحمة حب الوطن التى بدأت مع اليوم الأول من التصويت ، والتعبير عن وقوفهم خلف وطنهم وممارسة حقهم الدستورى فى اختيار رئيس دولتهم .

وتضم قائمة المرشحين أربعة مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، المرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري (رمز السلم).

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

https://www.facebook.com/watch/?v=756866249602247

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