خطر على القلب والشرايين.. الزبادي اليوناني يتصدر جوجل

دائما ما يتحدث الأطباء والخبراء على فوائد الزبادي لصحة الإنسان خاصة الاطفال وكبار السن لما يحتويه على الألبان والبيكتريا النافعة لجسم الإنسان ولكن هل تخيلت يوما أن هناك أنواعا مضرة وخطر على القلب والشرايين؟



طبيب سعودي متخصص حذر من أحد أنواع الزبادي وخطورته على القلب والشرايين، ما جعل الزبادي اليوناني يتصدر مؤشر البحث العالمي جوجل، خاصة في المملكة العربية السعودية.



الدكتور فهد الخضيري، الباحث المختص في أبحاث المسرطنات، قال إن الزبادي اليوناني يحتوي على نسبة عالية من الدهون، ويضر بصحة القلب، مؤكدا أن البعض يخدع المواطنين بتغيير اسمه كالزبادي اليوناني وغيره.

الخضيري نشر تغريدة عبر حسابه على منصة إكس ولكنها وصلت للملايين.

وتابع: "وجدت زبادي(يسمونه زبادي يوناني) وبالمناسبة طرق الخداع تستخدم: يوناني زبادي فرنسي زبادي بلجيكي.. للتمرير والتسويق"، وتابع: "المهم هذا الزبادي اليوناني مكتوب عليه قليل الدسم، ويمررونه بأنه زبادي مناسب للحمية والريجيم ( يمدحونه الذين يجهلون أضراره)، و10 جرام سكر بالعلبة، (والخديعة كاتبين 5جرام في كل100مل يعني10بالعلبة).



وأردف الخضيري، أن الزبادي اليوناني يحتوي على دهون متحولة "trans fat "، وهي الدهون التي تضر القلب والشرايين، وترفع الدهون الضارة LDL التي لها دور في الأضرار على القلب والشرايين.

وأضاف الخضيري، أن تناول حتى كمية قليلة من الزبادي اليوناني ضار جدا، ويتهاون من يزعم أنه يتناولها كخيار صحي؛ حيث أن علبة واحدة يوميا تحتوي على جرام ونص دهون متحولة، ومن يتناوله يوميا سيكون في الشهر ما يقارب 59 جرام من هذه الدهون المتحولة الضارة!! فانتبهوا.



كما نصح الباحث المختص في أبحاث المسرطنات بتناول "الزبادي العادي كامل الدسم بدون أي تعديلات، وتحويرات كما خلقه الله (كامل الدسم لا يفرق كثيراً عن قليل الدسم إلا بجرام ونصف من الدهون الطبيعية الصحية، وهذا لا يدعو للقلق والوسوسة".