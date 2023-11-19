جمبري بالكاري واللبن الزبادي

يحتل الجمبري مكانة هامة وسط الأسماك البحرية لمذاقه الذكي وفوائده المتعدده وسهولة تحضيره بأكثر من طريقة ليزين سفرتك وسط باقي الأصناف الاخرى.

ومن أبرز فوائد الجمبري الوقاية من الإصابة بالأمراض التنكسية العصبية كألزهايمر والخرف، وذلك من خلال تحسين الوظيفة الإدراكية وأداء الذاكرة، وحماية الأعصاب، والوقاية من تلف خلايا المخ. يرجع ذلك التأثير للجمبري في احتوائه على الكولين، والأستازانتين المضادة للالتهاب، وكذلك أحماض أوميجا 3 الدهنية.

واليوم نقدم لكٍ طريقة تحضير الجمبري بطريقة سهلة ومميزة على خطى المطاعم، لتتميزى بتقديم طبق شهي وذكي من وصفات المأكولات البحرية بنكهة البهارات الهندية الكاري، وقدمي وصفتكِ ساخنة على السفرة.

المقادير

- الجمبري : كيلو (مقشر)

- البصل : 1 حبة (مفروم خشن)

- فلفل رومي : قرن (مقطع)

- الثوم : 4 فصوص (شرائح)

- لبن زبادي : نصف كوب

- الزنجبيل : ملعقة صغيرة (مفروم)

- الكاري : ملعقة صغيرة ونصف

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- الكمون : نصف ملعقة صغيرة

- الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة

طريقة التحضير

سخني الزيت النباتي في مقلاة على نار متوسطة، ثم أضيفي البصل وقلبي حتى يذبل.

أضيفي شرائح الثوم، وقلبي لعدة دقائق حتى يصفر لونها.

أضيفي اللبن الزبادي، والكاري، والفلفل الرومي، والزنجبيل المفروم، وحركي المكونات قليلاً حتى تتجانس.

أضيفي الجمبري وقلبي الخليط مرة أخرى، ثم نكّهي بالملح والكمون.

اتركي المكونات على نار هادئة حتى تنضج تماماً، ثم اسكبي الجمبري في طبق التقديم، وقدميه ساخناً.