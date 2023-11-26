أسهل طريقة لتحضير كيكة الزبادي بالفراولة

كيكة الزبادي من أسهل الأصناف التي يمكنك تحضيرها في المنزل، فلا تتطلب وقتًا أو مجهود لتحضيرها، وخلال السطور التالية نقدم لك طريقة تحضيرها بإضافة الفراولة؛ لنكهة لذيذة وإضافة العديد من الفوائد المذهلة لجسمك.

كيكة الزبادي بالفراولة

طريقة عمل كيكة الزبادي بالفراولة

المقادير

- فراولة : 400 جراماً (مقطعة قطع صغيرة)

- سكر : كوب

- زبادي : نصف كوب

- دقيق : نصف كوب

- بيض : 1 حبة

- زبدة : 5 ملاعق كبيرة

- فانيليا : ملعقة صغيرة

- بيكنج بودر : نصف ملعقة صغيرة

- ملح : رشّة

طريقة التحضير

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

ادهني صينية فرن صغيرة بالسمن والدقيق.

في وعاء، اخفقي الزبدة مع السكر جيداً باستخدام المضرب الكهربائي حتى يصبح القوام هشاً.

أضيفي البيض والفانيليا واستمري في الخفق، ثم اسكبي الزبادي مع الخفق باستمرار.

أضيفي الدقيق، والبيكنج باودر، والملح وقلبي المزيج جيداً.

اسكبي المزيج في الصينية المحضّرة.

في وعاء جانبي، قلبي الفراولة مع السكر، ثم وزعيها على وجه الكيك وأدخليها إلى الفرن لحوالي 50 دقيقة حتى تنضج، ثم قدميها.

فوائد تناول الفراولة

تعزيز المناعة

تعتبر الفراولة مصدرًا غنيًا بفيتامين "C" الذى يُعزز المناعة التي أصبحت مهمة جدًا لمواجهة جائحة كورونا التى تجتاح العالم حاليًا، لذلك يمكن أن يؤدى تضمين الفراولة فى نظامك الغذائى إلى تهيئة جسمك لمحاربة الأمراض حتى كورونا.

غنية بمضادات الأكسدة

الفراولة مصدر غنى بمضادات الأكسدة التى تساعد على تقليل نشاط الجذور الحرة فى الجسم وبالتالي تُقلل من مخاطر الإصابة بالأمراض، فهى تعتبر ضمن أفضل 20 نوعًا من الأطعمة التى تحتوى على نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة، فهى تُقلل من خطر الإصابة باضطرابات التمثيل الغذائي.

تحمي من مخاطر أمراض القلب

للفراولة ومضادات الأكسدة آثار مفيدة على صحة القلب، فتمنح تناول الفراولة الحماية من مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية وداء السكري، فالاستهلاك اليومي للفراولة كافيًا لتعزيز نشاط مضادات الأكسدة وخفض مستويات الالتهاب المرتبطة بمخاطر استقلاب القلب.

الشعور بالشبع

تعد الفراولة وجبة بينية مثالية، حيث إنها قليلة السعرات الحرارية من ناحية وغنية بالفيتامينات من ناحية أخرى، فتتكون من الماء بنسبة تصل إلى 90%، وبالتالي تحتوي 100 جرام منها على 43 سعرة حرارية، كما أنها غنية بالألياف الغذائية المفيدة لعملية الهضم، والتي تساعد على الشعور بالشبع لمدة طويلة.

تقليل مخاطر الإصابة بالخرف

يدعم تناول الفراولة صحة الدماغ ويحافظ على نشاط الشخص وحيويته، كما أنها تعمل على خفض خطر الإصابة بمرض الزهايمر، حيث ساهمت مركبات الفلافونويد وفيتامين C الموجودة في الفراولة في تقليل الإصابة.

السيطرة على نسبة السكر فى الدم

تعتبر الفراولة مصدر طبيعى للسكر ويمكن استخدامها فى النظام الغذائى لمرضى السكر أيضًا، حيث تساعد نسبة الألياف العالية الموجودة فى الفراولة بالسيطرة على نسبة السكر فى الدم وتمنعها من الارتفاع بشكل كبير.