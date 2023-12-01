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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

برنامج تأهيلي خاض لنجم طائرة الأهلي

محمد رمضان لاعب
محمد رمضان لاعب فريق الكرة الطائرة رجال بالاهلي

خاض محمد رمضان، لاعب فريق الكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي  تدريبات منفردة في مران اليوم استعدادا لمواجهة دلفي يوم غدٍ السبت في بطولة الدوري.

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واشتكى رمضان من التهابات في الكتف أبعدته عن المشاركة في المباريات خلال الفترة الماضية، وقام بتنفيذ بعض الفقرات ضمن البرنامج التأهيلي الخاص به على هامش مران اليوم.

ويغيب اللاعب عن مباراة دلفي المقررة يوم السبت على أن يواصل برنامجه التأهيلي الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يواجه رجال طائرة الأهلي نظيره دلفي غدا في بطولة الدوري.

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