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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

سفير مصر لدى سلطنة عمان: نشهد إقبالا ملحوظا على مقر اللجنة الانتخابية في مسقط

بوابة الوفد الإلكترونية

كشف السفير خالد راضي سفير مصر لدى سلطنة عمان أن هناك إقبالا ملحوظا من قبل أبناء الجالية المصرية على مقر السفارة في مسقط للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

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وقال راضي ـ في مداخلة هاتفية مع قناة (القاهرة) الإخبارية اليوم (الجمعة) من مسقط ـ إن "السفارة المصرية قامت بالتعاون مع تنظيمات الجالية خاصة نادي الجالية لاتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها أن تسهل العملية الانتخابية على المصريين في سلطنة عمان"، مشيرا إلى أن من بين هذه الإجراءات قد تم توفير وسائل مواصلات لنقل أبناء الجالية المصرية المتواجدين في أماكن بعيدة عن العاصمة إلى مقر اللجنة الانتخابية في مسقط للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات دون أي مشقة تذكر. 

 

وأشار السفير المصري لدى سلطنة عمان إلى أن الأجواء والظروف مهيأة تماما لاستقبال أبناء الجالية المصرية على مدار اليوم للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، مؤكدا أن العملية الانتخابية في مسقط تسير حتى هذه اللحظة بكل سلاسة ويسر.

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