الانتخابات الرئاسية.. ضوابط إدلاء المصريين في الخارج بأصواتهم

انطلق صباح اليوم الجمعة 1 ديسمبر، ماراثون الانتخابات الرئاسية المصرية خارج البلاد، وذلك للسماح للمصريين بالخارج في المشاركة بالعملية الانتخابية لمدة ثلاثة أيام من المقرر أن تستمر حتى الأحد القادم 3 ديسمبر.

وتقام العملية الانتخابية خارج مصر، في 137 سفارة وقنصلية مصرية بـ 121 دولة حول العالم، إذ بدأ التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحًا ويستمر حتى التاسعة مساءً حسب التوقيت المحلي لكل دولة.

ومن المقرر أن تنطلق الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، 10 و 11 و 12 ديسمبر 2023 بمحافظات الجمهورية كافة.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، ضوابط المشاركة بالانتخابات الرئاسية خارج البلاد.

ضوابط المشاركة بالانتخابات الرئاسية

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في عدد 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

يتوجه الناخب إلى اللجنة الانتخابية الخاصة بيه في القنصليات المصرية.

يوضح الناخب لرئيس اللجنة إثبات الشخصية سواء بطاقة الرقم القومي سارية، أو جواز سفر ساري.

وإذا كانت بطاقة الرقم القومي غير سارية، وجواز السفر ساري الصلاحية، يجوز إدلاء الناخب بصوته.

لا يسمح بمشاركة المصريين دون عمر الـ18 عامًا في الانتخاب والإدلاء بأصواتهم.

ولمن بلغ السن القانوني يكون له حق الانتخاب بشرط أن يكون لديه جواز سفر ساري مثبت به الرقم القومي، أو بطاقة رقم قومي سارية.

إذا أدلى الناخب بصوته أثناء الانتخابات في الخارج، وصادف وجوده في مصر أثناء عقد الانتخابات بالداخل، لا يجوز أن يدلي بصوته مرة ثانية.