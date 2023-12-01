الجمعة 01 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

اليوم ..طارق حامد مع ضمك في مهمة أمام الفيحاء بدوري روشن

طارق حامد
طارق حامد

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك والذي يحترف في صفوفه الدولي المصري طارق حامد مواجهة مهمة أمام نظيره فريق الفيحاء في إطار الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة دوري روشن السعودي للموسم الحالي 2023-2024.

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يدخل ضمك لقاء اليوم وهو يحتل المركز العاشر بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 18 نقطة ، فيما يتواجد فريق الفيحاء في المركز الثامن برصيد 19 نقطة.

موعد مباراة ضمك والفيحاء

وتنطلق صافرة مباراة ضمك والفيحاء في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة ،فيما تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة ، على أن تبدء المباراة في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لمباراة ضمك والفيحاء 

وتذاع مباراة ضمك والفيحاء بشكل حصري عبر قناة “ SSC EXTRA 1 HD ” وذلك بتعليق كل من عيسى الزدجالي و سليمان الشريف.

 

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