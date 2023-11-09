ضمك يضع الأهلي في موقف محرج ويتعادل في اللحظات الاخيره بالدوري السعودي

استطاع فريق نادي ضمك خطف تعادل مثير من النادي الاهلي بهدفين لكل فريق، ليضع الراقي في موقف محرج قبل فترة التوقف الدولي، في لقاء جمع بين الفريقين مساء اليوم الخميس، على ملعب ستاد الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشر من منافسات الدوري السعودي للمحترفين لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

ضمك يحرج الأهلي بتعادل في اللحظات الأخيره

افتتح التسجيل في اللقاء اللاعب عبدالباسط هندي في الدقيقة 10 من عمر الشوط الاول بصناعة من رياض محرز، وأضاف سميحان النابت الهدف الثاني للراقي بصناعة من فراس البريكان بعد مجهود كبير من النجم الجزائري محرز في الدقيقة 44 للنادي الأهلي.

وفي الشوط الثاني تمكن اللاعب فاروق شافعي من التسجيل لفريقه في الدقيقة 73، ليقلص الفارق بعدما أصبح فريقه قريب من التعادل في الدقائق الاخيره من اللقاء، ثم يدرك اللاعب نيكولاي ستانسيو هدف التعادل في الدقيقة 91.

بتلك النتيجة يرفع النادي الأهلي رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثالث بجدول الترتيب بشكل مؤقت منتظرًا باقي مباريات الجولة، على الجانب الأخر يرفع نادي ضمك رصيده إلى 15 نقطة في المركز التاسع من الترتيب.

توقف الدوري السعودي بعد الجولة 13

سيتوقف الدوري السعودي لمدة تصل إلى 13 يوم تقريبًا بسبب المنتخب السعودي الذي سيلعب مواجهتين ضمن تصفيات كأس العالم 2026 أمام منتخبات باكستان والأردن، على أن تعود منافسات دوري روشن السعودي يوم 24 من شهر نوفمبر الجاري.