نتائج مباريات الجولة الخامسة والفرق المتأهلة بالدوري الأوروبي

انتهت منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الأوروبي، أمس الخميس، وشهدت عدد من المواجهات المثيرة والحامسة وكان أبرزها رباعية ليفربول التي منحته بطاقة دور الـ32 من المسابقة القارية.

نتائج الدوري الأوروبي

فرايبورج 5-0 أولمبياكوس

باتشكا توبولا 01- وست هام

سبارتا براجا 1-0 ريال بيتيس

أتالانتا 1-1 سبورتينج لشبونة

شتورك جراتس 0-1 راكوف

أيك 0-1 برايتون

جلاسكو رينجرز 1-1 أريس ليماسول

مارسيليا 4-3 أياكس

سيرفيت 1-1 روما

شيريف تيراسبول 2-3 سلافيا براج

تولوز 0-0 سانت جيلواز

ليفربول 4-0 لاسك لينز

مولده 2-2 كارباج

هاكن 0-2 باير ليفركوزن

فياريال 3-2 باناثيناكوس

الفرق المتأهلة إلى الدور التالي

حسم 12 فريقا تأهله إلى الدور التالي من بطولة الدوري الاوروبي وهم:

وست هام يونايتد - فرايبورج

أولمبيك مارسيليا - برايتون

أتالانتا - سبورتنج لشبونة

ليفربول

رين - فياريال

سلافيا براغ - روما

باير ليفركوزن