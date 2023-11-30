بحضور 1000 من القادة.. محمد بن زايد والملك تشارلز يفتتحان COP28

ينطلق منتدى COP28 للأعمال التجارية والخيرية، الذي تستضيفه رئاسة مؤتمر الأطراف COP28 اليوم الجمعة بحضور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات والملك تشارلز الثالث.

ويجمع المنتدى الذي تدور فعالياته يومي 1 و2 ديسمبر 2023 بالتوازي مع القمة العالمية للعمل المناخي، أكثر من 1000 من قادة الدول والحكومات ورواد الأعمال التجارية والخيرية والمنظمات غير الحكومية وصنّاع السياسات، من أكثر من 80 دولة.

تحقيق الأهداف المناخية والانتقال نحو خفض الانبعاثات

ويسعى المنتدى إلى تسريع وإبراز التقدم المحرز لتحقيق الأهداف المناخية والانتقال نحو خفض الانبعاثات في القطاعات الصناعية من خلال التعاون الحيوي بين القطاعات الحكومية والخاصة والخيرية، وتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة من مختلف القطاعات والتوجهات لمواجهة أزمة تغير المناخ والحفاظ على الطبيعة.

وسيلقى الملك تشارلز كلمة عقب كلمة الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات في افتتاح قمة الأعمال الخيرية ضمن فاعليات قمة المناخ في دبي التي تم افتتاحها الخميس، في مدينة إكسبو دبي، وتستمر حتى 12 ديسمبر المقبل، بمشاركة 180 من رؤساء الدول ورؤساء وممثلي الحكومات.

مساهمة الإمارات بـ100 مليون دولار لصندوق الخسائر والأضرار

بينما أعلن وزير الخارجية الاماراتى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مساهمة الإمارات بـ100 مليون دولار لصندوق الخسائر والأضرار خلال اليوم الأول لفعاليات الدورة الـ28 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP28.

وقال عبدالله بن زايد مغردا على موقع "إكس" "تويتر سابقا" : "نهنئ كافة الأطراف على إطلاق صندوق الخسائر والأضرار المهم لتقديم استجابة فعّالة لتداعيات تغير المناخط، ويسرنا أن نعلن مساهمة دولة الإمارات بمبلغ 100 مليون دولار، وندعو جميع الدول القادرة إلى المساهمة في هذه الجهود وتكريس روح التكاتف بين البشر".