البيئة: مشاركة المغامر المصرى بـ COP28 خطوة لتعزيز دور الشباب في القضايا المهمة

استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المغامر والرحّالة المصري علي عبده، الذى وصل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة على دراجة كهربائية للمشاركة في مؤتمر المناخ COP28، حيث انطلقت رحلته الاستثنائية من جمهورية مصر العربية في الأول من أكتوبر 2023، قطع خلالها مسافة تجاوزت 4000 كم خلال 58 يوما، زار فيها 40 مدينة عربية، مرورًا بالمملكة العربية الهاشمية، المملكة العربية السعودية، ودولة قطر، قبل أن يختتم رحلته في دولة الإمارات.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن المغامر المصرى نظم خلال رحلته فعاليات وأنشطة في المدارس والجامعات والنوادي بهدف زيادة الوعي حول التحديات البيئية وأهمية العمل المناخي، خاصة بين الشباب، وذلك فى إطار جهوده كسفير للتنمية المستدامة، وسلط الضوء خلال رحلته على مبادرات الدول العربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت وزيرة البيئة أن رحلة المغامر "الرحلة إلى قمة المناخ 28" تأتي برعاية رئاسة الدورة الـ27 من مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27) و جامعة الدول العربية، وزارة الشباب والرياضة، وزارة البيئة، و بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويونيسف مصر، ومؤسسة مناخ أرضنا للتنمية المستدامة، ونادي السيارات والرحلات المصري، والمجلس العربي للشباب، والشركة القابضة للمياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الشركات الخاصة في الدول التي تشملها الرحلة.

ولفتت الوزيرة إلى أن مشاركة المغامر علي عبده في مؤتمر المناخ COP28 يعتبر خطوة لتعزيز دور الشباب في القضايا الهامة ورفع الوعي بأهمية التحرك للمحافظة على البيئة وتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة العربية.

جديراً بالذكر أن المغامر علي عبده يعد العربي الأول الذي يُسجل رقماً قياسياً على مركبة كهربائية في موسوعة جينيس للأرقام القياسية وأول عربي يسجل رقماً قياسياً على دراجة نارية، وكان المغامر المصرى قد نظم خلال استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 "الرحلة إلى قمة المناخ 27”. وحقق فيها رقمًين قياسيًين على دراجة كهربائية داخل دولة جمهورية مصر العربية في رحلة جاب فيها كل محافظات مصر.