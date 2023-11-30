القناة الناقلة لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز بأبطال أفريقيا

يحل النادي الأهلي ضيفًا على نظيره يانج أفريكانز التنزاني في السادسة مساء يوم السبت المقبل ، لحساب منافسات الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.





ومن المقرر أن يذاع اللقاء بشكل حصري عبر شاشة بي إن سبورتس 6.

ومن المنتظر أن يكون تشكيل الأهلي المتوقع في اللقاء كما يلي :

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، علي معلول.

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، أليو ديانج.

خط الهجوم: حسين الشحات، بيرسي تاو، محمود عبد المنعم كهربا.



وكان الفريق الأحمر قد استهل مشواره في دور المجموعات بتحقيق الفوز على حساب ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون مقابل سجلها محمود عبد المنعم كهربا وحسين الشحات وصلاح محسن في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء السبت الماضي ، بينما تعرض الفريق التنزاني للخسارة بالنتيجة ذاتها على يد شباب بلوزداد الجزائري.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي محاضرة فنية أخيرة على اللاعبين أكد خلالها على ضرورة التركيز الشديد وبذل أقصى جهد خلال الفترة المقبلة، من أجل الظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز في المباراة القادمة.