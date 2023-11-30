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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الأهلي ويانج أفريكانز مواجهة أفريقية مرتقبة .. بعد غدٍ

الأهلي
الأهلي

يحل فريق النادي الأهلي ضيفًا على نظيره يانج أفريكانز التنزاني في تمام السادسة من مساء بعد غد السبت ، لحساب منافسات الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 6.
 

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تفاصيل مران الأهلي الختامي قبل السفر إلى تنزانيا


وفاز الأهلي في أولى الجولات بثلاثية من دون رد على ميدياما الغاني ، بينما تعرض فريق يانج أفريكانز للخسارة بالنتيجة ذاتها على يد شباب بلوزداد الجزائري.

بعثة الأهلي تغادر القاهرة ..

كانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، برئاسة محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة، قد غادرت مطار القاهرة الدولي، منذ قليل في طريقها إلى تنزانيا استعدادًا لخوض مباراة يانج أفريكانز التي تجمع الفريقين مساء السبت المقبل في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا
وخاض الأهلي مرانه الأخير صباح اليوم الخميس  على ملعب مختار التتش بالجزيرة، عقب الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين بعد مباراة سموحة الأخيرة في بطولة الدوري.
وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق محاضرة للاعبين أكد خلالها على أهمية التركيز الشديد وبذل أقصى جهد خلال الفترة المقبلة، من أجل الظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز في المباراة القادمة.
وكان الفريق قد استهل مشواره في دور المجموعات بتحقيق الفوز على حساب ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون مقابل سجلها محمود عبد المنعم كهربا وحسين الشحات وصلاح محسن في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء السبت الماضي.

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تفاصيل مران الأهلي الختامي قبل السفر إلى تنزانيا

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