جددي سفرتك وحضري كفتة بالصينية للدايت

يبحث متابعو الدايت على وصفات جديدة وصحية لتجديد سفرتهم دون أن يشعرون بالملل بسبب الوصفات التقليدية والمعتادة التي يتم تناولها أثناء الرجيم، لذا نقدم لك طريقة عمل كفتة بالصينية للدايت.

كفتة بالصينية

طريقة عمل كفتة بالصينية للرجيم

المقادير

- كفتة : 500 جرام (خالية من الدهون)

- بطاطس : 3 حبات (حجم كبير / مقشرة ومقطعة دوائر)

- طماطم : 2 حبة (حجم كبير / مقطعة دوائر)

- بصل : 2 حبة (حجم كبير / مقشر ومقطع دوائر)

- معجون طماطم : 2 ملعقة كبيرة

- صلصة طماطم : 250 جراماً

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أبيض : ربع ملعقة صغيرة

- ماء : 4 أكواب

- زيت نباتي : قليل (رذاذ)

طريقة التحضير

حمي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

اصنعي كرات متوسطة ومتساوية الحجم من الكفتة.

رشّي صينية فرن غير لاصقة بالقليل من رذاذ الزيت النباتي.

وزعي كرات الكفتة في الصينية، وأدخليها إلى الفرن لحوالي 15 دقيقة.

أخرجي الصينية من الفرن، ووزعي شرائح البصل والطماطم والبطاطس.

في وعاء جانبي، ضعي معجون الطماطم، وصلصة الطماطم، والملح، والفلفل الأبيض، والماء، ثم اخلطي المزيج جيداً.

اسكبي المزيج فوق المكونات في الصينية.

أعيدي الصينية إلى الفرن لمدة 40-45 دقيقة حتى تنضج تماماً، ثم قدميها ساخنة.